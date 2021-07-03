Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 у вакцинированных

Вакцинация может повлиять на течение болезни в случае заражения коронавирусом.

Как рассказал радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, привитые пациенты переносят COVID-19 легче. Болезнь в тяжелой форме у них встречается на 98-99 процентов реже.

"Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев", - отмечает эксперт.

По его словам, у прививки есть еще одна особенность: вакцинированный человек в случае заболевания коронавирусом может являться распространителем инфекции и представлять опасность для окружающих в течение меньшего промежутка времени.

"Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов", - говорит иммунолог.