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Рубрика: Общество

Как правильно сдать тест на антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Текст: Николай Грищенко

Оценку поствакцинального иммунитета после введения препарата "ЭпиВакКорона" целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. Исследование осуществляется на безвозмездной основе.

Для проведения анализа на антитела необходимо обратиться в лечебное учреждение, где сделали прививку данным препаратом. При желании тест можно получить и в коммерческой лаборатории, но только в специально аттестованной. Дело в том, что для анализа поствакцинального иммунитета после прививки препаратом "ЭпиВакКорона" нужно использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор".

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, для тестирования пациенту необходимо при себе иметь СНИЛС и паспорт, а также сертификат о получении профилактической прививки от Covid-19.

Напомним, что "ЭпиВакКорона" - это пептидная вакцина. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 100 процентов. Сильных нежелательных явлений при вакцинации не выявлено, у немногих отмечена боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Как сообщил "РГ" гендиректор ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов: "На 42-й день после введения первой дозы и, соответственно, через 21 день после второй мы обнаружили антитела у 94 процентов участников, и у 77 процентов - вирус-нейтрализующие антитела. То есть вакцина эффективна и у пожилых людей старше 60 лет".

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