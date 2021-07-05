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05.07.2021 13:15
Рубрика: Культура

Любимова: Режиссерские работы Меньшова всегда становились большим событием

Текст: Наталья Лебедева

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила свои соболезнования родным и близким режиссера Владимира Меньшова. По ее словам, каждая его кинолента становилась событием для культуры страны.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Гениальные режиссерские работы Владимира Валентиновича, удивительно точно передающие дух времени, всегда становились настоящим событием культурной жизни. Его киноленты, которые мы все знаем наизусть, неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства", - отметила Ольга Любимова.

Меньшов, по ее словам, обладал ярким талантом, непререкаемым авторитетом, истинной интеллигентностью и был всегда беззаветно предан своему делу. И его уход - невосполнимая потеря.

"Нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста и прекрасного человека, который так много сделал для культурного развития нашей страны. Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег", - подчеркнула министр.

Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с режиссером пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

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