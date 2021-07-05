Любимова: Режиссерские работы Меньшова всегда становились большим событием

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила свои соболезнования родным и близким режиссера Владимира Меньшова. По ее словам, каждая его кинолента становилась событием для культуры страны.

"Гениальные режиссерские работы Владимира Валентиновича, удивительно точно передающие дух времени, всегда становились настоящим событием культурной жизни. Его киноленты, которые мы все знаем наизусть, неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства", - отметила Ольга Любимова.

Меньшов, по ее словам, обладал ярким талантом, непререкаемым авторитетом, истинной интеллигентностью и был всегда беззаветно предан своему делу. И его уход - невосполнимая потеря.

"Нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста и прекрасного человека, который так много сделал для культурного развития нашей страны. Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег", - подчеркнула министр.

Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с режиссером пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.