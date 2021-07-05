Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию

Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки вин в Россию из-за нового закона. Об этом рассказал директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

По словам представителя компании, все партнеры предупреждены о временной приостановке поставок французских напитков. В письме, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что российская структура "временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин".

Согласно новому закону, в маркировке продукции исключается понятие "шампанское", его можно будет использовать только в отношении "российского шампанского", изготовленного на территории России. Остальные напитки должны маркироваться как "игристое вино".

Ранее в Кремле пояснили, что история с названиями тянется давно, еще с советских времен, а принятый закон должен исполняться.