На западе Канады зафиксировали уже 180 лесных пожаров

Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия, за последние сутки выросло со 136 до 180. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на местную противопожарную службу.

Борьбу с огнем ведут более трех тысяч человек. Возгорания тушат и с воздуха. Сегодня, пятого июля, на помощь местным отрядам прибудут 350 солдат и офицеров Вооруженных сил Канады, пишет ТАСС.

Пожары охватили уже более 79 тысяч гектаров леса. Свыше тысячи жителей получили рекомендации от властей покинуть свои дома из-за близости к очагам возгораний. По данным полиции, как минимум два человека погибли в огне. Распространению возгораний способствует аномальная жара в регионах.

С конца июня в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны столбики термометров днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия.