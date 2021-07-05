Новости

Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 19:45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 19:32
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 18:39
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 17:50
В крупнейших городах России начало дешеветь жилье 17:17
В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку 17:12
Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании 17:07
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45 17:04
Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров 16:42
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19 16:42
Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики 16:39
Россияне ищут альтернативу отдыху в Краснодарском крае 16:34
В Москве простились с Николаем Сличенко 16:22
Тимофей Баженов: Все парки Москвы объединят сетью велодорожек 16:13
Дмитрий Мезенцев: Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали 16:03
Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки 15:21
Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную 15:02
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса 14:48
Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского 14:44
Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео 14:38
Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем 14:10
Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости 13:33
В Москву возвращается жара 13:27
В Испании перестали обменивать песеты на евро 13:16
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 259-ФЗ "О внесении изменения в статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 5 июля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Врачей освободили от уголовного наказания за случайную утрату наркотиков

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2010, N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1166; 2019, N 31, ст. 4463) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

"Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.".

Президент Российской Федерации В. Путин