Негритянский ктулху-хоррор "Страна Лавкрафта" закрыт после 1-го сезона

Негритянский многосерийный хоррор с щупальцами "Страна Лавкрафта" ограничится одним сезоном. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на официальное заявление канала HBO.

Шоу стартовало в августе прошлого года, продолжалось десять эпизодов, в которых соседствовали монстры, скверные белые колдуны-эксплуататоры и положительные чернокожие, и основывалось на одноименном романе Мэтта Раффа. Представив собой законченную историю.

Создатель программы Миша Грин настаивала, что вполне потянет и продолжение, придерживаясь "духа оригинала", но на HBO решили, что достаточно.

Сопродюсером шоу выступил неизменный в таких вопросах Джордан Пил - наряду с Мишей и Дж. Дж. Абрамсом.

При этом стоит отметить, что "Страна" вышла в топ нового оригинального контента канала. Как, кстати, и другой "черный" сериал HBO - "Хранители". Который также не был продлен - несмотря на все напористые его восхваления.

Ранее CBS закрыл после двух сезонов попытку Пила "актуально" перезапустить "Сумеречную зону".