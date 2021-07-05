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05.07.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Новейшая топ-версия Telsa Model S оказалась в центре скандала

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla Фото: Пресс-служба Tesla
Фото: Пресс-служба Tesla

В США зарегистрирован очередной случай возгорания электромобиля Tesla.

Фото: скриншот с www.instagram.com
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И хотя обстоятельства произошедшего неясны, история уже вызвала широкий резонанс в социальных сетях, потому что машина - Tesla Modes S, - во-первых, была совершенно новой, приобретенной за три дня до инцидента, а, во-вторых, она была в самой продвинутой спецификации Plaid c тремя электромоторами, наиболее емкой батареей на 100 кВт·ч и ценой 129 990 долларов. В продажу модификация Tesla Model S Plaid поступила буквально пару недель назад.

В среду 30 июня волонтерам пожарной службы городка Гледвайн в Пенсильвании было направлено сообщение о возгорании автомобиля. Как выяснилось, горел припаркованный в жилом массиве у края проезжей части Tesla Model S, никаких признаков ДТП и пострадавших на месте обнаружено не было. Электромобиль полностью сгорел до прибытия регулярной части противопожарной службы.

На следующий день информационное агентство Reuters связалось с адвокатом владельца сгоревшего электромобиля. По словам юриста, электромобиль внезапно и без видимых причин загорелся, когда владелец находился внутри.

Чтобы выбраться из охвачиваемого пламенем авто, ему пришлось "приложить усилия", так как электромеханические актуаторы дверных замков срабатывать перестали. Адвокат отметил, что "они ведут расследование" случившегося, и до его завершения призвал других владельцев Tesla Model S Plaid воздержаться от поездок на своем электромобиле.

Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA) начало расследование.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Тем временем в сети разгорелась бурная полемика. Как водится, мнения о причинах произошедшего разделились, одни утверждают, что электромобили в целом склонны к самовозгоранию, другие, что именно электромобили Tesla полны конструктивных и производственных дефектов. Их оппоненты их другого лагеря в инциденте отчетливо видят признаки страховой аферы или попытки биржевых спекулянтов нагреть руки на падении акций компании. Как бы то ни было, эта история очевидно будет иметь продолжение.

#Tesla