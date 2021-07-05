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05.07.2021 18:34
Рубрика: Легковые авто

Обновленный кроссовер Citroen C3 Aircross: названы российские цены

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Марка Citroen объявила комплектации и цены в России на обновленный кроссовер C3 Aircross. Автомобиль в версии Live можно купить от 1 529 000 рублей, в комплектации Feel - от 1 799 000 рублей, топовое исполнение Shine обойдется минимум в 1 959 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Citroen.
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В моторную гамму модели составили те же силовые агрегаты - это бензиновые двигатели семейства PureTech мощностью 82 или 110 л. с., а также 92-сильный дизель. С ними сочетаются механическая коробка передач или шестидиапазонный "автомат". Привод только передний.

В базовую версию вошли фронтальные и боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, система распознавания дорожных знаков, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер, мультимедиа.

Нововведением в салоне автомобиля стал 9-дюймовый сенсорный экран с функцией Mirror Screen, совестимой с Android Auto и Apple CarPlay.

По сравнению с дорестайлинговым кроссовером модель обзавелась полностью переработанным внешним оформлением со светодиодной светотехникой и геометрическим рисунком решетки радиатора, высоким капотом, а также расширенными возможностями персонализации.

Французы позволяют выбрать из 70 возможных комбинаций цветов кузова, крыши и стайлинг-пакетов. Для салона предусмотрено четыре варианта отделки.

Новинку будут привозить в Россию из города Сарагоса, Испания.

Для сравнения: лидер сегмента Hyundai Creta после смены поколения теперь стоит от 1 199 000 рублей. Топовая версия автомобиля надо будет заплатить 1 900 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.
#Citroen