Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о том, что американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Об этом он написал в Twitter. По словам полковника, "сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности", пишет ТАСС.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Отмечалось, что по лагерю были выпущены по меньшей мере два реактивных снаряда.