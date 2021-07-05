Al Arabiya: Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, удар был нанесен с территории, где расположены позиции проиранских группировок. По лагерю были выпущены по меньшей мере два реактивных снаряда. О пострадавших, а также о разрушениях сообщений пока нет, пишет ТАСС.

Напомним, всего неделю назад американские войска на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Полковник Уэйн Маротто заявил, что военные США "были атакованы множеством ракет". Пострадавших нет. Американцы "ответили в порядке самообороны" артиллерийским огнем по позициям, откуда производились запуски.