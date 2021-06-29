Стали известны подробности удара по базам США в Сирии

Американские войска на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу в понедельник. Представитель военной миссии США, базирующейся в Багдаде, полковник Уэйн Маротто написал в Twitter, что 28 июня в 19:44 по местному времени "американские силы в Сирии были атакованы множеством ракет". По его словам, пострадавших нет, а ущерб от нападения оценивается. Позже Маротто сообщил, что американские военные "ответили в порядке самообороны" артиллерийским огнем по позициям, откуда производились запуски ракет.

Днем ранее самолеты ВВС США нанесли авиаудары по объектам, которые, по словам представителей Пентагона, использовались поддерживаемыми Ираном ополченцами. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что находящиеся на территории Сирии и Ирака группировки использовали беспилотники для атак на американские войска в Ираке.

По данным Associated Press, в результате авиаудара погибли четыре человека. Ирак осудил действия США. Это "вопиющее и неприемлемое нарушение суверенитета и национальной безопасности страны", подчеркнули в Багдаде.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, в свою очередь, обвинил Вашингтон в эскалации напряженности в регионе. "Безусловно, то, что делают США, подрывает безопасность региона", - сказал он.