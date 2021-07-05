Путин назвал уход из жизни Меньшова невосполнимой утратой

Президент России выразил соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося режиссера, актера и народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас", - написал президент. Среди черт Меньшова он отметил безграничную преданность искусству и зрителям, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников.

"Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры", - подчеркнул Путин.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался от последствий коронавируса.