Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с крушением самолета

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с катастрофой самолета C-130 Hercules, в результате которой погибли 50 человек.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолета на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, военно-транспортный самолет С-130 разбился в воскресенье 4 июля при заходе на посадку, он не попал на взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По последним данным, в жертвами катастрофы стали 50 человек, травмы получили 49 военных и четыре человека, находившиеся на земле в момент падения воздушного судна.