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05.07.2021 06:31
Рубрика: В мире

ВС Филиппин сообщили о гибели мирных жителей при крушении военного самолета

Фото: AFP/Joint Task Force-Sulu Фото: AFP/Joint Task Force-Sulu
Фото: AFP/Joint Task Force-Sulu

Общее число погибших при крушении в воскресенье самолета C-130 ВВС Филиппин увеличилось до 50. Жертвами ЧП стали 47 военных, а также трое мирных жителей. Об этом сообщил телеканал ABS CBN, ссылаясь на представителя вооруженных сил страны Эгарда Аревало.

Фото: iStock
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По его словам, ранения получили 49 военных и четверо гражданских лиц. Сейчас в больницах находятся 32 человека. Отмечается, что полеты C-130 после происшествия были приостановлены, три воздушных судна находятся на ремонте, пишет РИА Новости. Глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана приказал провести расследование обстоятельств крушения.

Напомним, военно-транспортный самолет С-130 разбился в воскресенье при заходе на посадку, он не попал на взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо.

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