До 47 увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин

Число погибших в результате крушения военного самолета на филиппинском архипелаге Сулу увеличилось до 47. Ранее сообщалось о 45 жертвах.

Новые данные распространило в понедельник агентство Reuters, ссылаясь на командующего вооруженными силами республики Сирилито Собеджана. По его словам, еще 49 военнослужащих пострадали. Обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры, пишет ТАСС.

Напомним, военно-транспортный самолет С-130 разбился в воскресенье при заходе на посадку, он не попал на взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо.