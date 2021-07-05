Разработчики представили лекарство от COVID-19 на основе плазмы

Препарат "Ковид-глобулин" для лечения коронавирусной инфекции представлен на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021", которая открылась в понедельник в Екатеринбурге. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Ковид-глобулин" - первый зарегистрированный препарат против COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. В настоящий момент "Ковид-глобулин" проходит II фазу клинических испытаний в клиниках Москвы и ряда регионов России. Их завершение запланировано до конца 2021 года, сообщили в "Ростехе".

Кроме того, на выставке будут представлены новые виды медтехники - холодильное оборудование для хранения и перевозки вакцин, тепловизоры, реанимационное оборудование.