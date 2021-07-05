Мишустину показали на "Иннопроме" глобулин для лечения ковида

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник осмотрел промышленную выставку "Иннопром-2021", где ему показали новые лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин".

Это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие COVID-19 антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Препарат разработан компанией "Нацимбио", его продукция представлена на стенде госкорпорации "Ростех". Там же глава правительства осмотрел изделия компании "Швабе", которая привезла в Екатеринбург новый кислородный концентратор и уникальный хирургический комплекс.

Глава правительства осмотрел стенды и других российских компаний, в том числе совместный стенд "Транснефти" и промышленной группы "КОНАР", где выставлена модель гребного винта для арктических судов (в натуральную величину). Помимо этого Мишустину показали отечественные разработки в сфере строительства вертолетов и квадрокоптеров.

Премьер поинтересовался, какие именно детали в них российские, и поручил поддержать местных производителей. "Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем "Иннопроме" нам ознакомиться с полностью сделанными в России квадрокоптерами", - сказал глава кабмина. Сопровождавший его министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил: "Отвечаем - сделаем". "Представители СМИ услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - сказал Михаил Мишустин, обращаясь к журналистам.