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Мишустину показали на "Иннопроме" глобулин для лечения ковида

05.07.2021 / 10:06
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник осмотрел промышленную выставку "Иннопром-2021", где ему показали новые лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин".

Это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие COVID-19 антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Препарат разработан компанией "Нацимбио", его продукция представлена на стенде госкорпорации "Ростех". Там же глава правительства осмотрел изделия компании "Швабе", которая привезла в Екатеринбург новый кислородный концентратор и уникальный хирургический комплекс.

Глава правительства осмотрел стенды и других российских компаний, в том числе совместный стенд "Транснефти" и промышленной группы "КОНАР", где выставлена модель гребного винта для арктических судов (в натуральную величину). Помимо этого Мишустину показали отечественные разработки в сфере строительства вертолетов и квадрокоптеров.

Премьер поинтересовался, какие именно детали в них российские, и поручил поддержать местных производителей. "Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем "Иннопроме" нам ознакомиться с полностью сделанными в России квадрокоптерами", - сказал глава кабмина. Сопровождавший его министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил: "Отвечаем - сделаем". "Представители СМИ услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - сказал Михаил Мишустин, обращаясь к журналистам.

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Фото: REUTERS
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