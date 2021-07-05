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05.07.2021 07:05
Рубрика: Экономика

Города России пережили нектариновый бум

Текст: Татьяна Ткачёва
Черешню больше всего любят в столицах, на Урале и в Сибири. Нектарины - в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и в Челябинске. Сезонные яблоки стали лидерами покупок в Волгограде и Уфе, а груши - в Воронеже и Краснодаре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг сезонных фруктов и ягод составили аналитики сервиса "СберМаркет". Они изучили средние цены и объемы онлайн-продаж по данным более 65 ретейлеров. Получилось, что жители крупных городов России в июне чаще всего заказывали черешню, нектарины, яблоки и груши.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Продажи черешни по сравнению с показателями прошлого лета увеличились в несколько раз. Популярность нектаринов в 2021 году также возросла - скорее всего, благодаря их дешевизне. Клубника в топ не попала (то ли в силу дороговизны, то ли по причине того, что ее предпочитают выбирать лично). Лидерами продаж оказались груши, нектарины, яблоки и черешня.

Самыми дешевыми фруктами оказались яблоки и груши. В супермаркетах крупных городов килограмм яблок стоит 103-130 рублей, груш - 120-170. Наиболее бюджетные варианты нашлись в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Стоимость нектаринов в магазинах начинается от 137-139 рублей за кило. Помимо столицы Черноземья, такие ценники были обнаружены в Саратове, Самаре и Волгограде. Самая дешевая черешня нашлась в Омске - килограмм идет в среднем за 178 рублей. Дороже всего это лакомство в Москве (256 рублей).

По сравнению с июнем 2020 года продажи черешни в столице выросли в 4,4 раза. В Омске, Саратове, Тольятти и Челябинске - в 2,4 раза, в Санкт-Петербурге - в 2,2.

Фото: Istok
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Саратов пережил настоящий нектариновый бум, эти фрукты стали заказывать в 2,6 раза чаще. Но и в других городах нектарины шли нарасхват. Эксперты связали это с более низкой, чем год назад, ценой. В северной столице, например, продажи нектаринов выросли на 10 процентов.

Спрос на яблоки и груши в июне в регионах соответствовал уровню прошлого года, в Москве наблюдался некоторый спад продаж (на груши - на 20 процентов).

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