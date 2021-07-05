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05.07.2021 10:17
Рубрика: Общество

Ярославские ученые научили роботов коллективной работе

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали уникальную технологию для управления группами роботов, сообщает РИА Новости.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам ученых, одна из актуальных задач робототехники - управление группами роботов в пространствах со сложной геометрией. Например, при сборе урожая, ликвидации разливов нефти, уборке больших помещений и так далее. Выполняя эти задачи, роботы вынуждены постоянно огибать различные препятствия, в том числе подвижные, что приводит к нарушению строя, в котором движется группа, а в итоге - к увеличению временных и энергозатрат, а также падению качества работы.

Для решения этой проблемы ярославцы создали алгоритм, воспроизводящий роевой интеллект животных. По словам доцента кафедры "Кибернетика" ЯГТУ Олега Марьясина, в алгоритме  скомбинированы две стратегии. Глобальная, копирующая элементы роевого интеллекта, позволяет роботам при движении в неопределенной среде держаться в группе и следовать за целью, а локальная помогает им формировать правильный строй, ориентируясь на движение "товарищей".

- Прямых аналогов нашей разработке сегодня в научной литературе не существует, - говорит Олег Марьясин.

Как объясняют ученые, роевой интеллект предполагает, что движение роботов внутри группы происходит аналогично движению стаи птиц, косяка рыб или роя пчел, то есть смена направления движения всей группы происходит синхронно, и при этом роботы не сталкиваются друг с другом. Согласно предложенному алгоритму роботы, как пчелы-рабочие, разбиваются на группы, каждая из которых следует за своей целью.

По мнению разработчиков алгоритма, он может быть использован для управления роботами при сборе урожая, обработке посевов, дезинфекции территорий и помещений, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и так далее.

Исследование опубликовано в сборнике Cyber-Physical Systems: Modelling and Intelligent Control.

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