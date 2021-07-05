В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на этой неделе

Жаркая погода с температурой воздуха до 34 градусов установится в Центральном федеральном округе (ЦФО) к концу рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что с севера начал перемещаться мощный антициклон, который в среду-четверг будет в районе Москвы.

Это значит, что температура будет постепенно повышаться. В понедельник будет +25...+27 градусов, в среду до +30, а с четверга около и выше 30 градусов, в пятницу и субботу температура будет +29…+34. "Это можно распространить на все Центральный федеральный округ", - цитирует РИА Новости метеоролога.

При этом температурные аномалии будут меньше, потому что нормы температуры для июля выше. Так, в первой половине недели температура будет на 2-3 градуса выше нормы, а во второй - на 5-6 градусов.

Вильфанд добавил, что осадков не будет, солнечная погода. Так как антициклон выражен, то он будет долго существовать, поэтому в начале следующей недели также температура около 30 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на большей части территории страны температура в июле будет выше климатической нормы. При этом довольно засушливой середина лета прогнозируется в Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края. Избыток осадков ожидается в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и в Якутии.