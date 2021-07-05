Врач прокомментировала исследование вакцины от COVID-19 для подростков

В столице началось исследование вакцины от коронавируса для подростков в возрасте 12-17 лет. Как отмечают в мэрии, продлится оно год. Что думают по этому поводу медики? На вопрос "РГ" ответила Ольга Ивановна Жданова, главный врач детской инфекционной клинической больницы №6 города Москвы.

- В настоящее время единственным безопасным и действенным способом защиты является вакцинация. Исследование по воздействию и эффективности вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей и подростков крайне важно. Дети и подростки переносят новую коронавирусную инфекцию в более легкой форме, чем взрослые. В этой возрастной группе часто встречаются случаи бессимптомного течения. Тем не менее, в последнее время участились случаи госпитализации детей со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, - отметила эксперт.

В то же время подростки ведут активную социальную жизнь, и поэтому могут являться источником инфекции для своих родственников.