В Якутии бушуют сухие грозы

В Якутии значительно увеличилась площадь лесных пожаров. Всего за одни сутки - более чем на девять тысяч гектаров. Причина многих из них - сухие грозы. Об этом сообщили в МЧС.

В целом сейчас в республике бушуют 264 природных пожара, и не все из них в отдаленных безлюдных районах. Анализы говорят о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В зону задымления от лесных пожаров попадает 27 населенных пунктов. Сейчас группировка МЧС, усиленная четырьмя вертолетами Ми-8 и самолетом-амфибией Бе-200, держит на особом контроле возгорания вблизи населенных пунктов Чымнаи, Эльдикан, Ударник и Улахан-Ан.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на 46 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на девять тысяч гектаров за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 12 районов" - сообщили в ведомстве.