В Приморье завели дело после того, как мужчина 17 часов провел в лифте

Прокурор Приморского края возбудил дело об административном правонарушении по факту бездействия управляющей компании, которая вовремя не привела лифт в рабочее состояние. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Ранее прокуратура Ленинского района Владивостока провела проверку информации, появившейся в СМИ и соцсетях, о том, что в доме на улице Нерчинской мужчина просидел в лифте 17 часов. А управляющая компания не предприняла никаких мер к его вызволению. Руководителю компании прокурор внес представление.