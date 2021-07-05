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05.07.2021 07:38
Рубрика: Экономика

Власти Колымы объяснили положение региона в рейтинге доходов населения

Текст: Дина Непомнящая

Магаданской области удалось занять пятое место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения благодаря росту заработной платы. В этом уверены в областном министерстве финансов.

Фото: iStock
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Как сообщили представители минфина РИА Новости, в первом квартале 2021 года рост зарплаты составил 111,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Специалисты пояснили, что на Колыме традиционно 75 процентов в структуре доходов населения составляет именно оплата труда. Повышение зарплаты сразу повлияло и на общий среднедушевой доход магаданцев. Рост благосостояния обеспечило и подорожание золота. Ведь этот драгоценный метал - основа экономики региона.

Напомним, что в пятерку лидеров среди российских регионов по уровню доходов населения вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Магаданская область. В конце списка оказались Ингушетия, Алтай и Тыва. При составлении рейтинга эксперты учли соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В регионах Экономика Работа Зарплата Экономика Финансы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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