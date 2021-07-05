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05.07.2021 01:26
Рубрика: Общество

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан вводится в Омской области. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Мера коснется работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, а также персонала подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси и ЖКХ. В перечень также вошли работники просветительских мероприятий и госслужащие.

Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 26 августа - вторым компонентом вакцины. Главный санитарный врач Омской области Александр Крига указал, что в регионе осложнилась эпидситуация. При этом большинство заболевших коронавирусом - трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет.

Ранее свое мнение о вакцинации высказали академики и члены-корреспонденты РАН. Самые авторитетные медики страны обратились к россиянам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Они напомнили, что победить эпидемию возможно только если будет привито 70% населения страны. "Многовековая история борьбы со всевозможными инфекциями показывает, что именно вакцинация - самый обоснованный и действенный способ остановить пандемию", - подчеркнул президент РАН Александр Сергеев.

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