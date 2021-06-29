Академики позвали всех на прививку

Самые авторитетные медики страны - академики и члены-корреспонденты РАН - обратились к россиянам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Они напомнили, что победить эпидемию возможно только если будет привито 70% населения страны.

"Президиум РАН уже обращался к гражданам с призывом о необходимости скорейшей вакцинации, - сообщил президент РАН Александр Сергеев. - Прошедший месяц показал, насколько важным и актуальным было это обращение. Месяц назад мы еще не чувствовали третьей волны, сегодня заболеваемость растет. Нам кажется важным сегодня еще раз объяснить важность вакцинации".

Сергеев напомнил, что многовековая история борьбы со всевозможными инфекциями показывает, что именно вакцинация - самый обоснованный и действенный способ остановить пандемию. Но пока темпы прививочной кампании остаются низкими, и это создает условия для появления новых мутировавших штаммов коронавируса, а значит, вновь заболевают те, кто уже переболел.

"В России получили первую дозу вакцины 11% жителей, закончили вакцинацию 8%. За прошедший месяц есть сдвиг, но он небольшой. По законам эпидемиологии, эпидемия будет побеждена, если привито 70% жителей", - сказал Сергеев.

Представитель НИЦЭМ имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов, сообщил, что вакцина "Спутник V" сохраняет 90% эффективность против штаммов "дельта" и "дельта+". Именно "дельта", напомним, вызвала нынешний всплеск заболеваемости.

Академик РАН, директор НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Геннадий Сухих рассказал о том, как негативно влияет коронавирус на беременных и будущих детей. Последние рекомендации минздрава - беременным можно и нужно прививаться.

Участники брифинга опровергли распространяемые в сетях слухи о якобы имеющемся потенциальном вреде вакцины.

"Президиум РАН заявляет: утверждение о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью, не имеет научного обоснования. РАН призывает сделать прививку в ближайший месяц. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни", - констатировал Александр Сергеев.