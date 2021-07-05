Участниками "Летнего университета" стали 675 белорусских студентов

Под четкие ритмы барабанного трезвучия и всполохи пиротехнического звездопада, под пристальным взглядом совы, олицетворяющей мудрость и знания, был дан старт масштабному летнему проекту Союзного государства. Имя ему - "Летний университет", который объединил учебные центры сразу двенадцати городов России - от Калининграда до Владивостока.

Миссией проекта, констатируют обозреватели, выступает формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки. 675 студентов из Синеокой пройдут дополнительное обучение в российских вузах по профильным специальностям.

Для них уже разработаны уникальные программы, уточнили БЕЛТА в Псковском государственном университете, куда приехало наибольшее количество белорусских студентов - 150. Союзный проект, подчеркивает агентство, предоставит молодежи возможность дополнительной углубленной подготовки по своим направлениям. Кроме того, они смогут обрести новые знакомства и полезный опыт.

А всего будущих специалистов гостеприимно приняли вузы Москвы и Сочи, Калининграда, Владивостока, Смоленска и Казани. Студентов будут обучать по двум десяткам специальностей - от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Все участники пройдут обучение и по программе "Социальное проектирование", чтобы приобрести лидерские качества, навыки проект-менеджмента и работы в команде. Отдельные программы посвящены истории и филологии, аграрным наукам, биоинженерии и медицине.

По мнению организаторов проекта, он поможет молодежи узнать больше об образовании в России и бесплатно получить новые навыки и компетенции, что должно стать шагом к формированию единого образовательного пространства Союзного государства.

Обращаясь к молодежи, госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев выразил уверенность в том, что белорусские юноши и девушки, приезжая в Россию, будут знать, что едут "к друзьям, в родной дом. И они, безусловно, станут богаче: внутренне, богаче друзьями, связями и новыми знаниями". Он пожелал, чтобы абсолютное большинство студентов обеих стран были людьми дня нынешнего, но обращенные в день завтрашний. "Вы, становясь взрослыми, будете не соглашаться с нечестностью, непорядочностью, порой подлостью. Вы будете смелыми в отстаивании своей позиции - человеческой, житейской, гражданской, научной", - напутствовал студентов Мезенцев.

"За молодежью будущее, и мы уверены, что эта программа даст ребятам новые идеи, которые будут реально помогать людям, делать мир лучше", - убеждена и ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

А впереди у белорусских студентов две недели учебы и досуга. Все расходы, сообщило агентство, взяли на себя организаторы, включая оплату страховых полисов и ПЦР-тестов, напомнив при этом, что проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования России.