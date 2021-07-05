Губернатор Кубани прибыл в Сочи на место удара стихии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев экстренно прибыл в Сочи, чтобы лично осмотреть зоны подтоплений, а затем провести расширенное заседание комиссии по оценке и ликвидации последствий нанесенного стихией ущерба. Об этом сообщили в администрации края.

Первым делом глава региона вместе с мэром Сочи побывали в маленьком селе Кепша (280 жителей), расположенном на берегу реки Мзымта. В населенном пункте эвакуировали детский сад - троих взрослых и пятерых детей. На пострадавшей улице Песочной соорудили дамбу. Также в зоне подтопления оказались несколько двухэтажных многоквартирных и частных жилых домов.

- Сейчас эвакуация людей не требуется. Вода в 40 метрах от домов и уже начинает уходить. Но единственную подъездную дорогу к поселку размыло. Поручил организовать подвоз питьевой воды и продуктов, - сообщил губернатор.

Кондратьев отмечает усиленный режим работы оперативного штаба, дежурных команд спасателей, которые отслеживают уровни воды в реках. Однако, если возникнет необходимость, будут эвакуировать людей из мест подтопления.

Накануне вечером на курорт обрушился залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, который продолжается с перерывами до сих пор. Уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, Псоу, Мзымта, Аше достиг критических отметок. Подтоплен ряд территорий. Для оповещения населения о возможном выходе рек из берегов включены сирено-речевые установки. Также дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и Службы спасения Сочи. Всего к ликвидации последствий непогоды на территории Сочи привлечены 281 человек и 76 единиц спецтехники.

Тем временем

В Хостинском районе Сочи закончена откачка воды в Городской больнице № 3, где были подтоплены технические помещения в подвале и частично первый этаж. В ЕДДС Сочи поступило более 20 обращений по поваленным деревьям. По адресам, как сообщили в ГУ МЧС по Кубани, направили аварийные формирования муниципального образования.