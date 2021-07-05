В Сочи из-за непогоды запретили купаться в море

Власти Сочи запретили туристам купаться в море, а также рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Накануне вечером на курорт обрушился залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, который продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. Объявлено штормовое предупреждение.

- Вчера из-за усиления ветра наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома, - комментирует ситуацию начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - Сегодня в результате обильных осадков в Адлерском районе произошли подтопления низменных участков автомобильной дороги, в Хостинском районе наблюдается скопление воды на территории объекта здравоохранения, проводятся работы по откачке воды. Организована работа межведомственного оперативного штаба, все подразделения на территории Сочи приведены в режим ЧС. В боевые расчеты введена резервная техника, приведена в готовность вся откачивающая техника.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня до конца суток в Сочи прогнозируют сильный дождь, температура днем на побережье 24…29 градусов, ночью 19…24.

Как ранее писала "РГ" власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах сейчас отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов включены сирено-речевые установки. Также дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и Службы спасения Сочи.