Купание было запрещено на пляже Анапы, где утонули три человека

В оперативном штабе по Краснодарскому краю рассказали подробности трагедии, произошедшей днем 5 июля в селе Витязево муниципального образования города-курорта Анапа. Уточняется, что из-за непогоды купание на всех пляжах было запрещено.

- Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей. Его затянуло течение "тягун", стало уносить в море. Двое взрослых попытались спасти несовершеннолетнего. В результате погибли три человека, - говорится в сообщении.

Сейчас на всех пляжах проводится работа по оповещению людей об опасности купания. Заходить в воду из-за ухудшения погоды по-прежнему запрещено. Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных условий на Кубани в ГУ МЧС региона объявили еще 3 июля. На территории края прошли ливни, град, ураганный ветер, в акватории Черного моря наблюдались смерчи.

Как сообщалось ранее, двое взрослых и ребенок утонули в селе Витязево днем 5 июля. Прокуратура Краснодарского края по факту случившегося проводить проверку.