Ученые назвали причину мощного паводка в Крыму

Причиной резкого повышения уровня рек и последовавшего за ним подтопления домов в селах Бахчисарайского района могли стать экстренный спуск расположенных у рек прудов и захламление речных русел тростником. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказали гидрологи.

Накануне с 10 до 17 часов в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Бельбек повысился на 2,4 метра. Вода затопила территорию сел Куйбышево, Соколиное, Богатырь, а также Соколинский психоневрологический интернат.

Завотделом речных гидрологических прогнозов Росгидромета Юрий Симонов назвал вчерашний паводок в Крыму "катастрофическим" из-за превышения исторических максимумов на реке Бельбек в среднем и верхнем течении.

- Мы знаем уже от крымских водохозяйственников: были спущены пруды в экстренном порядке, - отметил он. - И волна от такого спуска наложилась с волной от дождевого паводка, это привело к росту уровня воды на три-четыре метра в среднем и нижнем течении реки.

Специалист крымского гидрометцентра, гидролог Наталья Охременко пояснила, что уровень Бельбека 4 июля оказался выше на 53 сантиметра рекордного показателя паводка 4 декабря 1981 года. По ее словам, такие показания зафиксированы на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

Эксперт рассказала, что в селе течением снесло пешеходный мост.

- Оборудование устояло, - уточнил она. - В самом селе есть проезжий мост, где речное русло было забито тростником, вода нашла себе выход на правый берег и пошла по улицам. Шла валом.

Охременко подчеркнула, что это не был паводок, который формировался в течение дня. Так, например, в селе Соколином на левом берегу реки Коккозка прорвало дамбу пруда "и весь вал воды пошел в верховья реки, попадая в село".