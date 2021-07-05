В Крыму из мест подтопления эвакуировали 164 человека

В Бахчисарайском районе из зоны подтопления спасатели эвакуировали 164 человека, в том числе 31 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

Для эвакуированных подготовили 12 пунктов временного размещения. В них с пострадавшими работают психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Тем временем сотрудники ведомства продолжают откачивать воду из частных домовладений и подвальных помещений жилых многоквартирных домов, а также расчищать русла реки от деревьев, камней и грунта, чтобы восстановить естественное течение реки Бельбек. К работам привлекли группировку Донского спасательного центра (44 специалиста и 6 единиц техники).

Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова сообщила ТАСС, что после вчерашних ливней госпитализировали двух пенсионерок, одной из которых 89 лет. Она уточнила, у обеих нет травм, однако пожилые крымчанки перенервничали и плохо себя чувствовали.

Ранее сообщалось, что во время наводнения в поселке Куйбышево Бахчисарайского района пропала без вести женщина.

Накануне с 10 до 17 часов в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Бельбек повысился на 2,4 метра. Вода затопила территорию сел Куйбышево, Соколиное, Богатырь, а также Соколинский психоневрологический интернат.