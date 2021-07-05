В Крыму остановили уборочную кампанию из-за ливней и подтопления полей

Уборка зерновых приостановлена на всей территории Крыма. Аграрии были вынуждены пойти на такие меры из-за ливней и последовавших за ними подтоплений полей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

"В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий, - сообщил Рюмшин. - Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется".

В Бахчисарайском районе вода с части подтопленных сельхозугодий уже ушла. Обильные осадки от 25 до 80 миллиметров выпали в Первомайском, Красногвардейском и Раздольненском районах. Сейчас во всех районах проводится обследование посевов и подсчет нанесенных стихией убытков. Наиболее пострадавшие хозяйства и регионы могут быть признаны зоной ЧС и смогут получить компенсацию потерь из бюджета.

Последние три года Крым страдал от затянувшейся засухи. Урожай зерновых прошлого года на полуострове составил чуть более 1 миллиона тонн и стал одним из самых низких за несколько лет наблюдений. В этом году в Крыму рассчитывали получить хороший урожай зерновых. По прогнозам Минсельхоза РК, сделанным весной, урожай в Крыму ожидается на уровне не ниже 1 миллиона 300 тысяч тонн зерновых. Однако ливни могут внести существенные коррективы в эти прогнозы. Уборочная кампания стартовала в Крыму в последней декаде июня и должна завершиться в течение месяца.

Метеорологический прогноз осадков на полуострове остается неблагоприятный. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.