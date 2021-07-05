В Сочи разбушевавшийся шторм выбросил на берег прогулочную яхту

В Сочи разбушевавшийся шторм выбросил на берег частную прогулочную яхту "Святой Николай". В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в районе известного на курорте отеля Radisson Collection. Как рассказали очевидцы происшествия, выброшенную на пляж яхту мощным морским прибоем долгое время продолжало швырять вдоль берега. На судне, по всей видимости, никого не было.

"Прогулочную яхту "Святой Николай" выбросило в районе Имеретинской низменности Адлеровского района Сочи, - сообщили в надзорном ведомстве. - По факту этого происшествия сочинской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта".

По данным надзорного ведомства, на курорте из-за сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Херота, Псоу, Мзымта до неблагоприятных отметок.

Как ранее уже писала "РГ", на курорте залповый ливень со шквалистым ветром начался вчера вечером, продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. На курорте ветром повалены 34 дерева, во время этих ЧП один молодой человек погиб и еще двое пострадали.