Власти Сочи рассказали о ликвидации последствий удара стихии

Власти Сочи подвели итоги работы по ликвидации последствий стихии. Это произошло в понедельник вечером на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба мэрии.

- В каждом внутригородском районе нужно создать звенья с техникой и персоналом для очистки домовладений от нанесенного водой мусора и ила, - объяснил глава города Алексей Копайгородский. - В ночь должна начаться очистка ливневых коллекторов и уборка улиц в городской черте силами подрядных организаций, предприятий различных форм собственности и управляющих компаний, а также восстановительные работы".

Напомним, накануне вечером в Сочи начался сильный ливень со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Дождь продолжался почти 12 часов без перерыва. Последствия ливня до сих пор устраняются. Метеорологи зафиксировали выпадение месячной нормы осадков.

В зоне подтопления оказались 59 частных домовладений. Мониторинговые группы уже провели комиссионный подворовой обход, составлены акты для определения размера ущерба, который стихия нанесла собственникам недвижимого имущества.

Больше всего пострадали микрорайоны Хоста и Кудепста в Хостинском районе и село Кепша в Адлерском. Там реки вышли из берегов и локально подтопили территорий и домовладений.

К ликвидации последствий стихии в Сочи привлечены 550 человек и 173 единицы техники всех экстренных и коммунальных служб города.

Сейчас ливни прекратились, вода сошла. В Кудепсте на улице Искры полностью восстановлено автомобильное движение. Улицу очищена от ила с помощью спецтехники и организовали вывоз крупногабаритного мусора, принесенного рекой.

В районах организовано посменное дежурство оперативных служб, в том числе и ночью. Как только позволили погодные условия, начались работы по очистке территории. В городской больнице № 3, оказавшейся подтопленной, 230 человек обеспечили горячим питанием.

Кроме того, пострадали около 30 пляжных территории - в основном в Адлерском и Хостинском районах. Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, повреждено пляжное оборудование. Арендаторы пляжных территорий уже начали устранять последствия. Работы завершатся как только установится благоприятная погода.

Все пляжи Сочи остаются закрытыми из-за введенного штормового предупреждения. Там дежурят матросы-спасатели.

Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий разгула стихии.