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Рубрика: Власть

Власти Сочи рассказали о ликвидации последствий удара стихии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

Власти Сочи подвели итоги работы по ликвидации последствий стихии. Это произошло в понедельник вечером на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
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- В каждом внутригородском районе нужно создать звенья с техникой и персоналом для очистки домовладений от нанесенного водой мусора и ила, - объяснил глава города Алексей Копайгородский. - В ночь должна начаться очистка ливневых коллекторов и уборка улиц в городской черте силами подрядных организаций, предприятий различных форм собственности и управляющих компаний, а также восстановительные работы".

Напомним, накануне вечером в Сочи начался сильный ливень со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Дождь продолжался почти 12 часов без перерыва. Последствия ливня до сих пор устраняются. Метеорологи зафиксировали выпадение месячной нормы осадков.

В зоне подтопления оказались 59 частных домовладений. Мониторинговые группы уже провели комиссионный подворовой обход, составлены акты для определения размера ущерба, который стихия нанесла собственникам недвижимого имущества.

Больше всего пострадали микрорайоны Хоста и Кудепста в Хостинском районе и село Кепша в Адлерском. Там реки вышли из берегов и локально подтопили территорий и домовладений.

К ликвидации последствий стихии в Сочи привлечены 550 человек и 173 единицы техники всех экстренных и коммунальных служб города.

Сейчас ливни прекратились, вода сошла. В Кудепсте на улице Искры полностью восстановлено автомобильное движение. Улицу очищена от ила с помощью спецтехники и организовали вывоз крупногабаритного мусора, принесенного рекой.

В районах организовано посменное дежурство оперативных служб, в том числе и ночью. Как только позволили погодные условия, начались работы по очистке территории. В городской больнице № 3, оказавшейся подтопленной, 230 человек обеспечили горячим питанием.

Кроме того, пострадали около 30 пляжных территории - в основном в Адлерском и Хостинском районах. Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, повреждено пляжное оборудование. Арендаторы пляжных территорий уже начали устранять последствия. Работы завершатся как только установится благоприятная погода.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Все пляжи Сочи остаются закрытыми из-за введенного штормового предупреждения. Там дежурят матросы-спасатели.

Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий разгула стихии.

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