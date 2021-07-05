Лучшей на "Иннопроме" назвали компанию по производству сверхпроводников

На "Иннопроме" в седьмой раз состоялось вручение Национальной промышленной премии "Индустрия". В этом году в отборе участвовали 171 компания, больше всего из IT-сферы, металлургии и производства материалов, радиоэлектронного и энергетического машиностроения. В финал вышло пять компаний - АО "НПК "Химпроминжиниринг", АО "РОТЕК", ООО "С-Инновации", ООО "НПО БиоМикроГели" и ООО "Стереотек".
Продукция номинантов - настоящий технологический прорыв. Так, "НПК Химпроминжиниринг" является производителем высокотехнологичного углеродного волокна на основе ПАН-прекурсора. Компания "РОТЕК" заявилась на экспертную оценку со сварными сотовыми уплотнениями для машиностроения. "Стереотек" - с инновационной технологией многоосевой FDM-печати 5D Additive Manufacturing. Среди участников финала был и представитель уральского бизнеса: "НПО БиоМикроГели" разрабатывает и выпускает средства для очистки разливов нефти, промышленных сточных и оборотных вод.
Каждая заявка оценивалась по критериям технологической новизны, экономического эффекта, межотраслевого характера проекта и ориентации на глобальный рынок. Победителем в итоге жюри признало компанию "С-Инновации" с проводом второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников.
- Сверхпроводник - материал будущего, - гендиректор компании Александр Молодых был краток, получая статуэтку из рук главы правительства.
Провод второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников на сегодня считается материалом с самой высокой токонесущей способностью. Внешне представляет из себя металлическую ленту, покрытую функциональными слоями. Численно их может быть до 10, самый тонкий - всего 5 нм. Используется эта продукция в электроэнергетике и промышленности. В отличие от сверхпроводников предыдущего поколения, которые достигают своих свойств только при температуре, близкой к абсолютному нулю, для чего требуется охлаждение жидким гелием, для провода второго поколения достаточно охлаждения жидким азотом (77 °К). Современные криокулеры легко позволяют достигать таких температур.
Продукция всех номинантов премии "Индустрия" представлена на стенде Минпромторга.
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