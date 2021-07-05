Мишустин: Бизнесу нужно оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей

Производителям нужно оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Иннопром".

По его словам, сегодня умение бизнеса быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции является важным фактором конкурентоспособности, а гибкость - одно из ключевых условий эффективного производства.

"Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, - передает ТАСС слова Мишустина. - Речь идет о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий".

Ранее глава кабмина призвал промышленный сектор вслед за торговлей и сферой услуг ускорить цифровую трансформацию.