На "Иннопроме" показали подводный беспилотник для добычи газа и геологоразведки

На промышленной выставке "Иннопром-2021" впервые показали уникальный прототип беспилотника, который может три месяца работать под водой. Он был создан в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) России.

Подводный аппарат будут использовать для обслуживания нефтегазового оборудования, исследования глубин океана и поиска затонувших объектов, рассказал "РГ" заместитель гендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

- Несколько лет назад мы разработали систему для подводной добычи газа и начали выполнять серийную поставку такого оборудования крупной нефтяной компании. Кстати, в мире всего три предприятия производят технику для подводной добычи, - описывает он.

Аппарат может погружаться на тысячу метров и ускоряться до 10 тысяч километров. Диаметр массо-габаритного беспилотника чуть больше человеческого роста. Его оснастили навигационным оборудованием, системой связи и "умным" зрением.

- У нас была цель выпустить машину, способную работать в жестких условиях, например - подо льдом. В этот прототип встроены воздухонезависимые энергетические системы и искусственный интеллект, что обеспечивает автономное движение, - говорит заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов.

Установка, по словам Ведрова, будет полезна и для картографии подводного мира, геологоразведки, транспортировать различных грузов. К серийному выпуску она будет готова в 2024 году.