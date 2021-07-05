Звезда оперы Ильдар Абдразаков поддержал фестиваль в Тюмени

Из списка традиционных для тюменского лета фестивалей в этом сезоне пока удалось провести лишь несколько. В числе разрешенных оказался и оперный. Правда, для этого организаторам пришлось поменять площадку и, следовательно, формат. Вместо open air у стен Тобольского кремля - концертный зал имени Гуляева Тюменской филармонии (тут выступали звезды мировой оперы и молодежь из фонда Ильдара Абдразакова) и зал Дворца культуры "Нефтяник", тоже в Тюмени (он стал временным домом для артистов Свердловского театра музкомедии). Зато, как заметили слушатели, праздник воскрес, более того, даже в жестких условиях прошел на высоте.

Ильдар Абдразаков выразил желание привезти свою команду в Тобольск после пандемии, как в прежние годы это сделали его друзья из мира оперы Фото: Юрий Хозяинов

- В режиме ожидания мы находились с декабря: позволят провести или не позволят. Разрешили, но при условии переноса мероприятия в Тюмень и сокращения числа посадочных мест. Конечно, было обидно, ведь с 2006 года духовная столица Западной Сибири неразрывно связана с оперой, классической музыкой. Это культурный бренд региона. Это и обязательный пункт туристического маршрута… - рассказала руководитель Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

Но лучше, как говорится, так, чем абсолютный запрет. Тем более из афиши июля 2020 года "Лето" все же выпадало. Итак, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в филармонию пустили чуть более 800 гостей. Жители сибирской глубинки смотрели концерты из 28 виртуальных залов. Самый большой экран установили в музее "Дом наместника" в Тобольске - как комплимент для тоболяков, лишенных возможности принять артистов у себя.

Все три дня "Лето" дарило эмоции, по которым мы очень скучали с 2019 года. Красивый, громкий, смелый и не лишенный юмора финал, причем без микрофонов, сделали Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Ирина Котова, Ульяна Бирюкова и Рауф Тимергазин. У каждого - своя манера исполнения и подход к слушателю. Ильдар раскован и великодушен, в роли баса он зачинщик музыкальных игр и шуток над партнерами. Вероника с ее лирико-драматическим сопрано, с большим диапазоном, включающим и "грудные" ноты, - это страстная дива, каждый выход которой в алой накидке зал встречает бурно, а после "Хора невольниц" из оперы "Князь Игорь" долго не отпускает за кулисы. Баритон Ладюк - это еще один оперный проказник, и каватина Фигаро из "Севильского цирюльника" - ярчайшее тому доказательство: услышав мастерское исполнение, особо впечатлительные слушатели пробирались ближе к сцене, чтоб записать на смартфон хотя бы кусочек номера. Тенор Корчак - герой лирического плана. И у него, как говорится, за вечер образовался пул поклонников. Молодежь в лице Ирины, Ульяны и Рауфа еще не так смела, как старшие коллеги, но, верится, в скором времени пробьет их час. Абдразаков говорит, что видит рост ребят и предрекает им интересный путь.

- Я не часто пою в России, но редкие исключения все же делаю, особенно в рамках собственного музыкального фестиваля. Уже удалось выступить в Москве, Казани, Уфе, Альметьевске, Екатеринбурге. Зимой впервые провел масштабную образовательную программу для начинающих солистов, а летом проехался через Новосибирск, Томск, Астрахань, Тюмень. В Тюмени мы объединились с местным фестивалем. Слушатель в провинции весьма доброжелательный - у него глаза улыбаются, а сердце поет. В столице не так - там оперных ждут с вызовом: ну-ну, посмотрим, что вы нам привезли… А нам так нужно дыхание зала, заинтересованный взгляд зрителей, живые, искренние аплодисменты! - поделился впечатлением от встречи с тюменской публикой Ильдар.

Фото: Юрий Хозяинов

Вероника Джиоева, поддержавшая "Лето" во второй раз, назвала тюменцев одухотворенными и щедрыми, а местный оркестр профессиональным: за две недели команда под предводительством дирижера Владимира Добровольского разучила половину произведений, предложенных солистами для программы. Почти два часа оперы, ее лучших образцов превратили минувшие выходные в выходные с приставкой "супер", где сошлось все - погода, репертуар, артисты, слушатели, обмен энергией.

Между тем

В первой декаде июля руководство Тюменского концертно-театрального объединения намеревается, наконец, объявить имя нового художественного руководителя и главного дирижера филармонического оркестра. Должность долгое время оставалась вакантной после того, как от коронавирусной инфекции скончался лидер коллектива Евгений Шестаков. По словам директора филармонии Александра Березина, на конкурс поступило 26 резюме. До финала дошли четыре претендента. Одно из главных условий для них - постоянное проживание в Тюмени.