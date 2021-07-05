Порядок строительства упрощается и для причалов для пассажиров, и для хранения грузов. Фото: РИА Новости

Закон вступит в силу 1 марта 2022 года. Как пояснили в пресс-службе Росморречфлота, закон разработан минтрансом для устранения выявленных пробелов в правовом регулировании пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей России.

Нормы касаются использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юрлицам. Построить, например, временные причалы для швартовки и стоянки судов, посадки и высадки пассажиров, а также склады для выгрузки и хранения грузов станет проще.

До принятия закона администрации бассейнов внутренних водных путей также имели право разрешать организациям внутреннего водного транспорта строить на береговой полосе временные сооружения по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

В Кодекс внутреннего водного транспорта внесено дополнение, предусматривающее участие администраций бассейнов водных путей в выдаче разрешений на использование земельных участков береговой полосы в соответствии с порядком, установленным Земельным кодексом. Земельный кодекс дополнен положением, позволяющим использовать земельные участки для возведения на береговой полосе некапитальных строений для судоходства.

Также за минтрансом закреплены полномочия устанавливать временные сооружения для судоходства на берегу. "Это позволит установить четкий и прозрачный порядок выдачи разрешений на использование береговой полосы в целях размещения некапитальных сооружений для судоходства", - отметили в Росморречфлоте.