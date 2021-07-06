Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2003, N 27, ст. 2700; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; 2012, N 31, ст. 4320; 2016, N 27, ст. 4300; 2019, N 51, ст. 7483) изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Использование поверхностных водных объектов, их береговой полосы в пределах внутренних водных путей, а также земель и земельных участков в целях судоходства

1. Использование поверхностных водных объектов, их береговой полосы, а также земель и земельных участков в целях судоходства осуществляется в соответствии с водным и земельным законодательствами Российской Федерации и настоящим Кодексом.

2. При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее в настоящей статье - береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право:

использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования;

осуществлять рубки древесно-кустарниковой растительности для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования;

использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный.

3. За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.

4. Использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей для возведения некапитальных строений, сооружений в целях судоходства, в том числе для причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров, а также в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.

5. Лица, использующие береговую полосу в целях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, после окончания необходимых работ обязаны очистить береговую полосу и обустроить ее.

6. Установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов.

7. Не допускается использовать внутренние водные пути и береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства.

8. Использование водных объектов в целях рыболовства в случае, если такие объекты используются в целях судоходства, допускается по согласованию с администрациями соответствующих бассейнов внутренних водных путей.

9. Использование береговой полосы поверхностных водных объектов, а также земель и земельных участков в целях судоходства в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории осуществляется с ограничениями, установленными земельным законодательством Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

10. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, в целях строительства на них зданий, сооружений осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.

11. Правила выдачи администрациями бассейнов внутренних водных путей согласия, предусмотренного пунктом 3, 4 или 10 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

12. Использование береговой полосы, прилегающей к внутренним водным путям, в пограничных зонах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Запрещается оставление без надзора на водных объектах и береговой полосе судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

14. Использование донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5134; 2019, N 52, ст. 7820; 2021, N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) в статье 39[33]:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) в целях обеспечения судоходства для возведения на береговой полосе в пределах внутренних водных путей некапитальных строений, сооружений.";

б) в пункте 2 слова "и 7" заменить словами ", 7 и 9";

2) пункт 1 статьи 39[34] дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) в целях обеспечения судоходства для возведения на береговой полосе в пределах внутренних водных путей некапитальных строений, сооружений.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин