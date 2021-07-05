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Изменения в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", которые публикует "Российская газета", дают право Росгвардии блокировать территории и акватории при попытках незаконно проникнуть на охраняемые объекты. Или же незаконно их покинуть.

В принципе, это дополнение к уже имеющемуся у Росгвардии праву на осуществление необходимых войсковых действий. Теперь ведомство может оперативно принимать меры для защиты жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций. Росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например, при розыске сбежавших преступников, обезвреживании террористов или при ликвидации аварий. И еще - при возникновении эпидемий.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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О чем идет речь? Напомним, под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста, энергомоста РФ - Крым. Кроме того, стоянки судов с ядерными энергетическими установками, спецгрузами - ядерным топливом, взрывчатыми веществами, химическими компонентами и многим другим, потенциально опасным. Для их охраны существуют морские подразделения, у которых на вооружении специально оборудованные корабли, самолеты и вертолеты, дроны. Важную роль здесь играют водолазы, которые проверяют инженерную безопасность объектов и предотвращают теракты.

Некоторые территории и акватории росгвардейцы контролируют совместно с пограничниками и другими спецслужбами, взаимодействуя друг с другом.

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