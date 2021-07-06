Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 279-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:
"6) при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) (покинуть территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов.".
Президент Российской Федерации В. Путин