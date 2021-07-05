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Рубрика: Власть

Запомнить раз и навсегда

В законе прописали решающую роль СССР в разгроме нацистов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Сразу два закона, направленных на увековечение исторической правды о роли политического руководства, военачальников и народа СССР во Второй мировой войне, подписал президент России Владимир Путин. В этом номере "РГ" публикует их.

Оба закона вносят изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Согласно первому закону устанавливается запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран в ходе Второй мировой войны. При этом уточняется, что роль нацистов четко установлена приговором Международного военного трибунала (Нюрнбергского).

Фото: Евгений Халдей/ РИА Новости
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Кроме того, на законодательном уровне вводится запрет на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Вторым законом устанавливается, что выступления и изображения руководителей нацистских групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, являются экстремистскими материалами.

Использование подобных материалов, в том числе публичное демонстрирование, запрещается.

Соответствующие необходимые изменения вносятся и в Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".

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