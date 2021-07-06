Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1928; 2014, N 45, ст. 6142; 2019, N 49, ст. 6980) следующие изменения:

1) часть вторую изложить в следующей редакции:

"В Российской Федерации запрещается использование, в том числе публичное демонстрирование, нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.";

2) часть третью после слов "атрибутики или символики" дополнить словами ", а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей";

3) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Положения частей второй - четвертой настоящей статьи не распространяются на случаи использования атрибутики, символики либо изображений руководителей групп, организаций или движений, названных в указанных частях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.".

Статья 2

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31, ст. 3447, 3452; 2007, N 31, ст. 4008; 2012, N 53, ст. 7580; 2014, N 30, ст. 4237; 2019, N 49, ст. 6980; 2020, N 31, ст. 5058) изложить в следующей редакции:

"3) экстремистские материалы - предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;".

Президент Российской Федерации В. Путин