Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно выявляла ситуации, когда рыболовные предприятия оказывались в условиях зависимости от иностранного инвестора. Контроль устанавливался путем передачи компании морских судов или оборудования с обременением в пользу инвестора, требования о подчинении компании иностранному праву, требования о выгрузке улова в зарубежном порте и другими способами. В таких условиях инвесторы могли блокировать решения и действия российских компаний.

Согласно закону об иностранных инвестициях вылов водных биологических ресурсов - это деятельность, имеющая стратегическое значение. Сделки, приводящие к установлению контроля иностранного инвестора над предприятиями, подлежат согласованию с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Ранее согласованию подлежали сделки, при которых иностранный инвестор становился владельцем доли в уставном капитале рыбодобывающей компании в размере 50% и более. Принятый закон снижает эту долю с 50% до 25%.

Законом предусмотрен переходный период: в течение года инвесторы, владеющие долями в российских рыболовных компаниях в размере более 25%, обязаны подать в ФАС ходатайство о согласовании установления контроля для его рассмотрения правкомиссией или снизить долю своего участия в уставном капитале. В случае нарушения инвестор будет отстранен от управления российской компанией в судебном порядке.

Таким образом мы соблюдаем баланс интересов: с одной стороны, обеспечиваем экономическую безопасность государства, с другой - соблюдаем права и интересы добросовестных иностранных инвесторов и сохраняем инвестиционную привлекательность отрасли.

Под действие закона попадут компании со значительной долей иностранного капитала. Сейчас в России работают 137 таких компаний - это около 2% от всех рыболовных предприятий. При этом не во всех организациях, находящихся в совместной собственности, доля иностранного участия превышает 25%. Мы предполагаем, что вводимое регулирование затронет не более 70-100 организаций.

Новые правила ни в коем случае не запрещают иностранному капиталу участие в российской рыболовной отрасли, а лишь "снижают порог" участия иностранного инвестора, требующий предварительного согласования. Мы открыты для сотрудничества, но требуем от инвесторов порядочности и соблюдения законодательства и стратегических интересов России.