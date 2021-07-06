Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 339-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства""

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 50, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3440; 2014, N 45, ст. 6153; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 49, ст. 7493; N 53, ст. 8401; 2019, N 18, ст. 2210; N 30, ст. 4145) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова "понятие "иностранный инвестор" используется в значении, указанном в" заменить словами "понятия "иностранный инвестор" и "группа лиц, в которую входит иностранный инвестор" используются в тех же значениях, что и в статье 1 и";

2) в статье 11:

а) часть 2 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";

б) часть 3 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,";

3) в части 2 статьи 13:

а) пункт 6 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,";

б) пункт 7 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,";

4) в статье 142:

а) наименование дополнить словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";

б) в абзаце первом слова "иностранного инвестора (контролирующее лицо)" заменить словами "иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор (контролирующее лицо),";

в) в пункте 1 слова "более чем пятьюдесятью" заменить словами "двадцатью пятью и более", дополнить словами "(в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки)";

г) в пункте 3 слова "более чем пятьдесят" заменить словами "двадцать пять и более";

д) в пункте 5 слова "менее чем пятьюдесятью" заменить словами "пятьюдесятью и менее", после слов "или участников хозяйственного товарищества" дополнить словами "(в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки)".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 47, ст. 6612; 2014, N 45, ст. 6153; 2017, N 27, ст. 3952; N 30, ст. 4445; 2018, N 23, ст. 3229; 2020, N 31, ст. 5014; 2021, N 11, ст. 1705) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 3 после слов "(далее также - пользование участками недр федерального значения)" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

б) часть 7 после слов "пользование участками недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

2) пункт 3 части 1 статьи 3 после слов "пользование участками недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

3) часть 4 статьи 4 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

4) в статье 5:

а) абзац первый части 1 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

б) в части 2 слова "менее чем пятьюдесятью" заменить словами "пятьюдесятью и менее";

в) абзац первый части 3 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

5) в статье 7:

а) в части 1:

абзац первый пункта 1 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

абзац первый пункта 2 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

пункт 3 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

пункт 5 после слов "пользование участком недр федерального значения" дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов";

б) часть 5 дополнить словами ", а также в иных случаях, предусмотренных иными федеральными законами".

Статья 3

1. В течение трехсот шестидесяти пяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющие на день вступления в силу настоящего Федерального закона право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, и не имеющие иной возможности непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, обязаны совершить одно из следующих действий:

1) подать ходатайство о согласовании установления контроля над указанным юридическим лицом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";

2) произвести отчуждение части принадлежащих им акций (долей) указанного юридического лица таким образом, чтобы после данного отчуждения иностранному инвестору или группе лиц, в которую входит такой иностранный инвестор, принадлежало право прямо или косвенно распоряжаться менее чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого юридического лица, и направить уведомление об этом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).

2. В случае нарушения иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, требований, указанных в части 1 настоящей статьи, суд по иску уполномоченного органа принимает решение о лишении такого иностранного инвестора или такой группы лиц права голоса на общем собрании акционеров (участников) юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов. В случае лишения иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, принадлежащие такому иностранному инвестору или такой группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров (участников) данного юридического лица и подсчете голосов на общем собрании акционеров (участников) данного юридического лица.

3. В случае, если иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, указанные в части 1 настоящей статьи, получили отказ в согласовании установления контроля по ходатайству, поданному в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, такой иностранный инвестор или такая группа лиц обязаны в срок, не превышающий трех месяцев со дня направления такому иностранному инвестору или такой группе лиц уполномоченным органом решения об отказе в согласовании установления указанного контроля, осуществить отчуждение части принадлежащих им акций (долей) юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, таким образом, чтобы оставшиеся акции (доли) не предоставляли такому иностранному инвестору или такой группе лиц право прямо или косвенно распоряжаться двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица. В случае невыполнения указанного требования такой иностранный инвестор или такая группа лиц в судебном порядке по иску уполномоченного органа лишается права голоса на общем собрании акционеров (участников) юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, и принадлежащие такому иностранному инвестору или такой группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров (участников) данного юридического лица и подсчете голосов на общем собрании акционеров (участников) данного юридического лица.

4. Требования, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, не распространяются на иностранного инвестора, группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющих на день вступления в силу настоящего Федерального закона право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, и не имеющих иной возможности непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые данным юридическим лицом, в случае, если указанное право приобретено иностранным инвестором, группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, до дня вступления в силу Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", а также в случае, если указанное право приобретено до 6 декабря 2014 года иностранным инвестором, являющимся гражданином Российской Федерации, имеющим иное гражданство.

5. Требования, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, не распространяются на отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций, урегулированные ратифицированными в установленном порядке международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также на международные финансовые организации, созданные в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин