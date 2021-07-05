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05.07.2021 10:14
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе

Текст: Матвей Линник

Роспотребнадзор следит за ситуацией с российскими туристами на Кубе, где более сотни человек оказались в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Istock
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"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране", - говорится в сообщении.

По данным консульства России на Кубе, в стране с начала июля из-за положительных тестов на коронавирус изолировали в отелях более 150 россиян. К разрешению ситуации уже подключился посол Андрей Гуськов.

По состоянию на начало июля на курортах Кубы всего отдыхают около шести тысяч граждан России.

Экономика Туризм В мире Северная и Центральная Америка Куба Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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