Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор следит за ситуацией с российскими туристами на Кубе, где более сотни человек оказались в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране", - говорится в сообщении.

По данным консульства России на Кубе, в стране с начала июля из-за положительных тестов на коронавирус изолировали в отелях более 150 россиян. К разрешению ситуации уже подключился посол Андрей Гуськов.

По состоянию на начало июля на курортах Кубы всего отдыхают около шести тысяч граждан России.