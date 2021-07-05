Роспотребнадзор: В РФ увеличилось число инфекционных заболеваний в 2020 году

Количество случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2020 году увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

В прошлом году было зарегистрировано более 37,5 миллиона таких случаев. Это на 13 процентов больше, чем в 2019 году. "Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями", - говорится в документе. Также отмечается, что абсолютные стоимостные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционной патологией, в 2020 году возросли на 2,57 процента, по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заболевания корью в России не регистрируются с июля прошлого года. До июля 2020 года было отмечено 1212 случаев кори, что в три раза меньше числа заболевших в 2019 году. По данным специалистов, в условиях пандемии коронавируса, предпринятые противоэпидемические мероприятия, такие как гигиена рук, социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты - привели к прерыванию механизма передачи возбудителей не только кори, но и других инфекций, включая краснуху.